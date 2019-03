Cinquecento biglietti in tre ora: sarà esodo verso Bisceglie

di Gaetano D'Onofrio

Cinquecento biglietti polverizzati in tre ore dall’apertura dei botteghini. Castellammare vuol far sentire il proprio calore alla Juve Stabia di Fabio Caserta nel momento più delicato della stagione. Alla vigilia della trasferta pugliese, che farà da apripista alla supersfida del 7 aprile, lo scontro diretto al Menti con il Tarpani che insegue la capolista a tre punti, ogni possibile mugugno è stato messo da parte, ed anzi, vista l’apertura dell’impianto di Bisceglie anche ai non possessori della tessera del tifoso è prevedibile una nuova emissione di tagliandi per gli ultras di Castellammare. La società è stata al fianco dei sostenitori contribuendo ai costi dei pullman: “Non mi hanno mai chiesto un solo biglietto – ha ammesso il patron Manniello nella conferenza di mercoledì -, abbiamo deciso di contribuire per l’organizzazione della trasferta e consentire a tanti di seguire la squadra. E’ una gara importante, dobbiamo essere tutti al fianco di questi ragazzi per coronare quel sogno che ci accomuna tutti”.

