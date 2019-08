Colpo di scena in casa Cavese: risoluzione a sorpresa con Sforzini

di Giuliano Pisciotta

È durata 9 giorni l'avventura di Nando Sforzini alla Cavese. Il tempo di collezionare una porzione di gara in campionato, poi l'addio alla maglia biancoblu. Un fulmine a ciel sereno, tenuto conto dell'entusiasmo suscitato dall'acquisto dell'esperto centravanti da parte del club di patron Santoriello.



Non è ancora dato sapere per quali motivi il calciatore abbia scelto di andare via. Ma a quanto pare potrebbe non essere l'unico a lasciare gli aquilotti a stagione iniziata. La Virtus Verona avrebbe infatti tentato un abboccamento con l'attaccante esterno Miguel Angel Sainz Maza, pedina fondamentale nello scacchiere di mister Checco Moriero.

