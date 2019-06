«Con la promozione, ti sposo»: mister Caserta rispetta la promessa

di Gaetano D'Onofrio

Confetti bianchi in casa Juve stabia. Fabio caserta, allenatore dei gialloblù, dopo la promozione in Serie B conquistata a suon di record, tiene Fede alla promessa fatta al Patron Franco Manniello, e porta finalmente all'altare Mariella, la compagna di una vita. A Pompei, nella parrocchia di San Giuseppe, la cerimonia officiata da Don Antonio Protano, amico degli sposi, con tutta la famiglia Juve Stabia che si è raccolta stingendosi in un momento di festa e commozione al mister ed alla sua compagna. Il giusto epilogo di un'annata da incorniciare e, dopo la sua conferma in panchina, il primo tassello di un futuro ancora a tinte gialloblù.

