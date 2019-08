Coppa Italia, il nuovo Avellino sfida il Bari senza complessi

di Marco Ingino

Al Partenio Lombardi il sipario sulla nuova stagione si rialza alle 17.30 per mettere in scena gli stessi attori che, lo scorso 19 maggio, chiusero l'annata calcistica affrontandosi nella Poule Scudetto dopo aver trionfato nel campionato di serie D.



Messa alle spalle la parentesi dei dilettanti, Avellino e Bari si ritrovano nella competizione tricolore della Lega Pro con i pugliesi che, reduci da una campagna acquisti faraonica, avranno a disposizione due risultati su tre per accedere al turno successivo. Particolare che, almeno per i biancoverdi, passa quasi in secondo piano avendo iniziato la preparazione da meno di un mese ed essendo alle prese con la ricostruzione post inchiesta Sidigas. Malgrado ciò tra irpini e pugliesi, per la grande rivalità esistente tre le due tifoserie, la sfida non assume mai i contorni amichevoli o della gara dai bassi toni agonistici. Concetto chiaro ad entrambi i tecnici che, in sede di presentazione, hanno preannunciato lo schieramento della migliore formazione possibile anche perché nell'impianto di via Zoccolari sono attesi almeno quattromila tifosi. L'indizio è apparso già lampante dalla lunga fila al botteghino di ieri sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO