Coppa Italia C: Cavese-Paganese si recupera domenica 26 agosto

di Giuliano Pisciotta

La Lega di Serie C ufficializzerà a breve la data del recupero di Cavese-Paganese, valido per la seconda giornata nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. La gara, rinviata domenica scorsa in segno di lutto per il disastro di Genova, sarà disputata domenica 26 agosto prossimo, allo stadio "Simonetta Lamberti" con fischio d'inizio alle 18. Confermato il divieto di trasferta per i supporters della Paganese, su input dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, lo scorso 16 agosto, aveva evidenziato i problemi strutturali dell'impianto di corso Mazzini.

