Coppa Italia: non basta Mastalli La Juve Stabia cede al Potenza

di Gaetano D'Onofrio

Passa il Potenza, e dopo il pari di sabato a Vibo con la Reggiana, sia pure in coppa Italia, arriva anche la seconda sconfitta dell’anno per la Juve Stabia (la prima a Verona in coppa Tim). Una gara senza particolare storia quella tra lucani e campani, con i due tecnici che preferiscono il turnover, dando spazio a chi ha giocato di meno fino ad oggi, con un occhio al campionato. I gialloblù, da sabato primi della classe nonostante due gare in meno rispetto a diverse avversarie, sono attesi, sabato, dal superderby con la Casertana, da qui la scelte di non rischiare “titolarissimi” nella competizione tricolore. Sei minuti appena, e la partita è subito in salita per gli stabiesi. Leveque ribadisce in rete sulla corta respinta di Venditti. A metà ripresa, invece, il raddoppio, con un rapidissimo contropiede concluso da Panico che, a porta vuota, deposita in rete la palla della qualificazione del Potenza. Non basta, nel finale, la reazione stabiese ed il gol dei Mastalli, i gialloblù dicono addio alla coppa, e da sabato potranno concentrarsi solo sull’obiettivo del campionato. “Dispiace per la sconfitta e l’eliminazione – queste le parole del centrocampista -, sono entrato, serviva qualcosa in più, ma non è bastato. Guardiamo avanti ed al campionato. Senza fare drammi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA