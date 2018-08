Coppa Italia: rinviata al 2 settembre la gara tra Catanzaro e Cavese

di Giuliano Pisciotta

La gara Catanzaro-Cavese sarà disputata domenica 2 settembre - con inizio alle 17 - anziché mercoledì 29 agosto. Il rinvio del campionato al 16 settembre ha permesso alla Lega Pro di rinviare il match valido per la terza giornata del primo turno - gruppo I - in Coppa Italia di Serie C. Domani i biancoblu ospiteranno la Paganese e in caso di pareggio o vittoria andranno a giocarsi al Ceravolo di Catanzaro il passaggio al secondo turno della manifestazione tricolore.

