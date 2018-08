Coppa Italia Serie C: gare rinviate in segno di lutto per Genova

di Giuliano Pisciotta

Domenica senza calcio in Serie C. La Lega Pro ha infatti rinviato a data da destinarsi tutte le gare di Coppa Italia di categoria in programma dopodomani, in segno di rispetto per le vittime del crollo del ponte Morandi. Il presidente Gravina ha così disposto, rinnovando la vicinanza alle famiglie e a tutti gli abitanti di Genova per l'immane tragedia avvenuta nei giorni scorsi.

