La Juve Stabia al Menti l'11 agosto con Imolese o Sambenedettese

di Gaetano D'Onofrio

Ufficializzato il calendario della Coppa Italia Tim', la Juve Stabia prepara l'esordio casalingo l'11 agosto contro la vincente tra Imolese e San Benedettese, che si affronteranno domenica 4, per provare a regalarsi il primo sogno nel calcio che conta. In caso di passaggio del turno, infatti, i gialloblù di Fabio Caserta incontrerebbero a Marassi il Genoa, primo assaggio di quanto sia stato importante il passaggio di categoria conquistato sul campo, con merito, lo scorso anno. La città si è subito accesa alla pubblicazione del calendario, rimembrando anche quando, nel 2011, i gialloblù fecero tremare la Sampdoria nell'impianto genovese con un gol di Marco Sau, tra qualche giorno al Benevento, poi premiato come la miglior realizzazione di quel campionato in serie B.

