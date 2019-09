Cori per la liberazione di Speziale: ammenda per Catania e Cavese

di Giuliano Pisciotta

Il Giudice Sportivo di Serie C ha comminato ammende a Catania e Cavese, perché propri tifosi durante il posticipo di ieri sera hanno intonato cori inneggianti la liberazione di Antonio Speziale, l'ultrà etneo rinchiuso in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ispettore Filippo Raciti. La morte del poliziotto avvenne il 2 febbraio 2007, durante gli scontri tra gli ultras per il derby Catania-Palermo.



Per la Cavese ammenda di 1000 euro, somma raddoppiata per il Catania per l'atteggiamento recidivo dei supporters etnei, che aveva portato già altre sanzioni al club rossazzurro. Non comportano conseguenze disciplinari, invece, le ammonizioni subite ieri sera dai calciatori Matera, Matino e Nunziante.



Gli aquilotti hanno ripreso già oggi gli allenamenti, in vista del turno interno contro l'Avellino. Campilongo ha disposto un lavoro di scarico per gli uomini impiegati al Massimino, mentre gli altri hanno disputato una sgambatura con la formazione Juniores. Ancora alle prese con lavoro differenziato Lulli e Germinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA