Cori offensivi, multa per la Cavese: campagna abbonamenti prorogata

di Giuliano Pisciotta

Cori offensivi intonati dai tifosi nel corso della gara contro il Picerno. Con questa motivazione il Giudice Sportivo di Lega Pro ha comminato un'ammenda di 1000 euro alla Cavese, a margine del match disputato domenica sera allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.



Al di là dell'aspetto disciplinare, la grande cornice di pubblico di fede biancoblu ha indotto la società di patron Santoriello a prorogare la campagna abbonamenti: i supporters potranno sottoscrivere le tessere fino a venerdì 6 settembre, con la novità degli abbonamenti baby, riservati ai minori fino a 14 anni, al costo di 28 euro.



Sempre in tema di tifosi, è aperta la prevendita dei biglietti per la trasferta di Reggio Calabria, per la quale non sono state disposte restrizioni per i supporters della Cavese. Il costo è di 10 euro oltre i diritti di prevendita e i tagliandi sono disponibili presso la cartoleria Tirrena in corso Mazzini. La prevendita terminerà alle 19 di sabato 31 agosto e non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello stadio Granillo.

