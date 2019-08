D'Agostino assolve la Casertana: «Il ko non ci ridimensiona»

di Riccardo Marocco

A Potenza il campionato della Casertana non è iniziato nel migliore dei modi, ma il patron Giuseppe D'Agostino ha comunque parole dolci per la sua squadra.



«Una sconfitta che ci può stare - dice - che non può certo ridimensionarci, così come non saremmo stati dei fenomeni nel caso in cui fossimo usciti dal campo con una vittoria. Siamo una squadra per gran parte rinnovata con un allenatore nuovo e con tanti giovani sui quali puntiamo molto per il futuro. A Potenza non credo che abbiamo fatto una brutta figura, non abbiamo preso certo un'imbarcata. Anche perché di fronte avevamo una squadra già collaudata e che si è rinforzata rispetto alla stagione passata. Adesso cerchiamo di guardare il lato positivo soprattutto perché, e ci tengo a ribadirlo, il nostro obiettivo è quello di conservare la categoria e disputare un campionato tranquillo. Tutto ciò che verrà in più sarà tanto di guadagnato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO