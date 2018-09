D'Agostino striglia la Casertana: «In campo non ho visto grinta»

di Domenico Marotta

Deluso ma nient'affatto arrabbiato. All'indomani dell'inattesa sconfitta di Bisceglie (seconda consecutiva in trasferta) il presidente della Casertana ha ben chiaro cosa manca alla sua squadra: Serve più cattiveria agonistica. Siamo più forti degli avversari ha detto D'Agostino e se ci mettiamo almeno la stessa fame degli altri alla fine le partite riusciremo a vincerle. Il momento è difficile ma il massimo dirigente non punta il dito su nessuno: Una cosa del genere non l'avevo mai vista dice riferendosi alla sfortuna ed alle ingenuità che tanto care sono costate alla Casertana ma al mister non ho nulla da rimproverare. Di fronte a certe cose non c'è contromisura. E' l'aspetto mentale che D'Agostino ritiene fondamentale per la crescita della squadra: L'ho detto ai ragazzi, più volte, questa categoria si vince con la grinta e la cattiveria. Speriamo che le partite contro Rieti e Bisceglie ci servano da lezione. I tesserati non parleranno fino alla partita di sabato contro il Catanzaro: Meglio non rischiare polemiche. In certi momenti bisogna stare in silenzio e pensare a lavorare. La delusione nell'ambiente è enorme e il comportamento dei tifosi martedì sera lo dimostra: i quasi cento ultras che hanno seguito la squadra in Puglia hanno lasciato lo stadio diversi minuti prima della fine, senza dire una parola, tutti insieme. Un gesto raro che simboleggia una profonda insoddisfazione, il disinteresse per il saluto finale della squadra.



