Dalla Juventus alla... Juve Stabia: ufficiale l'ingaggio di Del Sole

di Gaetano D'Onofrio

A piccoli passi continua la costruzione della nuova Juve Stabia. Dopo gli innesti di Lia e Mallamo dall'Atalanta, arriva l’ufficialità di un’altra operazione attesissima, quella legata a Ferdinando Del Sole. Classe ’98, il calciatore, che ha indossato la casacca del Pescara lo scorso anno arriva in prestito dalla Juventus, che ne acquisì il cartellino lasciando svezzare in Abruzzo. "Sono molto felice di essere arrivato a Castellammare, una piazza importante – queste le sue prime parole -. Arrivo qui molto determinato e con tanta voglia di fare bene. Mi sento pronto per questa nuova sfida".

