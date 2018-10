Dalla provincia alla Lega Pro: il baby Napolitano alla Cavese

di Nello Lauro

Dai campi di provincia al sogno dei professionisti. Un baby portiere nolano raggiunge la Lega Pro (la vecchia serie C). E' la bella storia di Nicola Napolitano che dalla scuola calcio “Virtus Saviano” approda alle giovanili della Cavese che milita attualmente nel raggruppamento C del terzo campionato più importante d'Italia. A suon di grandi prestazioni il giovane Napolitano, classe 2004, portiere fino allo scorso anno della formazione savianese è stato notato dagli scout della squadra di Cava dei Tirreni. Sabato pomeriggio, nella sede degli Aquilotti, Nicola Napolitano, accompagnato dai genitori, Giovanni Napolitano e Veria Napolitano, ha sottoscritto il contratto che lo legherà per i prossimi 4 anni alla storica compagine metelliana che ha disputato negli anni Ottanta anche tre campionati di serie B con una clamorosa vittoria a San Siro contro il Milan nel 1982, anno in cui sfiorò la promozione in serie A.

