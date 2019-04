Difesa colabrodo, così la Casertana cola a picco

di Riccardo Marocco

La corsa verso i playoff si fa sempre più complicata per la Casertana dopo lo scivolone casalingo contro il Rende. Qualcosa di diverso si è visto rispetto alle precedenti uscite, con una squadra un po' più dinamica e propositiva, ma ancora una volta condannata dalle incertezze difensive. Proprio su questo aspetto il neo tecnico Pochesci dovrà lavorare con una certa intensità in considerazione del fatto che la Casertana è arrivata a 10 reti subite nelle ultime 4 partite, una media di due reti e mezza a gara che non depone certo a favore delle speranze di acciuffare un posto utile per gli spareggi. Un vero peccato perché una vittoria avrebbe consentito ai rossoblù di approfittare dei concomitanti risultati fatti registrare dalle sue dirette concorrenti, ovvero le sconfitte di Viterbese, Cavese, Reggina e Sicula Leonzio e i pareggi di Vibonese, Potenza e Francavilla, le ultime due nello scontro diretto. L'unico aspetto positivo il ritorno sugli spalti del presidente D'Agostino. Tra la Casertana e i playoff ci sono 5 partite, con margini di errore sono minimi, se non nulli, visto il gran numero di squadre coinvolte in questa lotta. Sono ben dieci, infatti, le compagini che si daranno battaglia per un posto nella post season, dal quinto posto del Potenza fino alla quattordicesima posizione attualmente occupata dalla Sicula Leonzio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

