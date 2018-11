Doccia fredda alla Cavese: sanzione per il Siracusa

di Giuliano Pisciotta

Il giudice sportivo di Serie C ha inflitto una sanzione al Siracusa. Il club aretuseo dovrà versare un'ammenda per aver costretto i tesserati della Cavese a fruire di docce fredde al termine della partita. Multa di mille euro per la grave mancanza. Guasto o azione fatta di proposito, in un campionato professionistico è quantomeno insolito imbattersi in problemi di questo genere. Per gli aquilotti, dunque, oltre al danno della sconfitta in campo, pure la beffa di non trovare il giusto ristoro in una doccia calda dopo il triplice fischio.

