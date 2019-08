Primo derby campano della stagione Al Torre si sfidano Paganese e Avellino

Nemmeno il tempo di smaltire le prime tossine della stagione, accumulate al San Nicola, che per la Paganese è già tempo di rituffarsi in un altro impegno ufficiale. A ridosso di Ferragosto, è tempo di prove di campionato e, dopo aver affrontato la favorita principale per la promozione, gli azzurrostellati saranno impegnati nel primo derby stagionale contro l'Avellino, partito in ritardo per le note vicende societarie che ora sembrano essersi concluse per il meglio per i biancoverdi.



Alessandro Erra chiede conferme e si aspetta una crescita ulteriore da parte della sua formazione, che contro il Bari ha fatto una discreta figura e palesato un'organizzazione di gioco già buona. Le premesse ci sono tutte per disputare un campionato tranquillo, ma la squadra va completata, perciò il tecnico salernitano si augura che i botti di Ferragosto possano arrivare presto anche per lui. Per il momento, dovrebbe dare fiducia allo stesso undici che ha iniziato la partita coi galletti. Stendardo non sarà rischiato e andrà ancora in panchina, così come in attacco è probabile di nuovo il replay della staffetta Scarpa-Diop, accanto ad Alberti.



Prima della gara la Paganese ricorderà, con un minuto di raccoglimento, l'ex attaccante Marco Fracas, scomparso la scorsa settimana a 61 anni a causa di un virus fulminante. Già a Bari gli azzurrostellati avevano indossato il lutto al braccio.

