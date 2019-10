Erra vuol testare la Paganese: «Reggina miglior avversario per farlo»

di Danilo Sorrentino

È un test importante per la Paganese, l'occasione per valutare cosa vuole fare da grande la squadra azzurrostellata. Al Torre arriva la prima big del campionato, la Reggina, dopo un avvio abbastanza morbido. Alessandro Erra, tecnico azzurrostellato, vuole «alzare il livello mentale» della sua squadra e quale migliore occasione se non la sfida con la Reggina. «Contro squadre importanti devi essere più attento perché ti possono castigare in qualsiasi momento. La Reggina ha tanti calciatori importanti, nell'organico ha diversi elementi che possono metterci in difficoltà. Siamo curiosi di affrontare una squadra così forte. Loro hanno le ambizioni di arrivare tra le prime e naturalmente hanno l'umiltà di non sottovalutarci».



Erra dovrà rinunciare a Matteo Perri, che è stato convocato ma non sarà del match perchè ha una caviglia gonfia, dopo un brutto scontro di gioco nel finale a Rieti. L'assenza del terzino sinistro costringerà il tecnico salernitano a mandare in campo, praticamente da subito, l'ultimo arrivo Boukary Dramè. L'ingaggio dell'esterno franco-senegalese è arrivato due giorni fa, da una settimana l'ex Atalanta si allena con gli azzurrostellati ed è pronto a dare il suo contributo, anche se difficilmente avrà i 90' nelle gambe: programmata una staffetta con Mattia. Per il resto, la formazione sarà quella base, col rientro di Panariello in difesa e la conferma di Gaeta a centrocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA