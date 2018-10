Fella affonda la capolista Trapani: colpaccio Cavese al Lamberti

di Giuliano Pisciotta

Soffre nel primo quarto, si risveglia gradualmente e nella ripresa piazza il colpo mortifero con un velenoso contropiede. La Cavese batte di misura il Trapani e si arrampica al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C, in attesa che il campionato “spezzatino” si ricomponga definitivamente.



Ci pensa Peppe Fella all'alba della seconda frazione di gioco, finalizzando un rapido contropiede orchestrato in collaborazione con Rosafio, Sciamanna e Lia. Esplode il “Simonetta Lamberti” dopo aver sofferto, nella prima parte di gara, le ottime trame del Trapani che porta al tiro Golfo, Corapi e Tulli, fermati dall'imprecisione e da un reattivo Vono.



Nel primo tempo la Cavese sbuca due sole volte dalle parti dell'area ospite, ma Rosafio e Sciamanna non riescono a inquadrare il bersaglio grosso. Nella ripresa gli aquilotti hanno l'occasione di raddoppiare con Migliorini, prima che il Trapani si veda annullare per fuorigioco il pareggio siglato da Nzola. E lo stesso Nzola, nel finale, alza la mira lasciando invariato il punteggio: al triplice fischio Cavese batte Trapani 1-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA