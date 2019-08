Ferragosto di lavoro per la Cavese: 10 reti nella partitina con la Berretti

di Giuliano Pisciotta

La Cavese non si ferma neanche a Ferragosto. Lo stacanovista Moriero ha disposto per questo pomeriggio un test in famiglia con la formazione Berretti biancoblu. Sul sintetico del Gigino Leo di Siano ha fatto il suo esordio con la nuova maglia anche il centrale difensivo Rocchi.



In evidenza nella sgambatura odierna i vari Di Roberto, Stranges e Addessi, autori di una doppietta ciascuno. A completare il rotondo 10-0 finale sono stati Lulli, El Ouazni, Russotto e Castagna. Moriero ha ruotato tutti gli effettivi a disposizione, mandando praticamente in campo due formazioni per tempo.



Un nuovo test per la Cavese è in programma già sabato. Nel pomeriggio, con fischio d'inizio alle 16.30, gli aquilotti renderanno visita ai dilettanti del Manocalzati, formazione che parteciperà al campionato di Promozione girone C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA