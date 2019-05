Festa Juve Stabia: al Menti nuovi sediolini e la postazione Var

di Gaetano D'Onofrio

Nuovi sediolini in tribuna scoperta e la postazione Var. Aspettando la grande festa di domenica prossima, con la squadra premiata prima in campo da parte della Lega di C, e poi in Villa Comunale dall’Amministrazione, Castellammare si prepara alla nuova avventura in serie B della Juve Stabia. La Cassa Armonica sarà illuminata con fari gialli e blu, e la squadra approderà in villa con un pullman scoperto partendo dal Romeo Menti dopo la sfida con il Francavilla.



«Per chiudere la serata, sarà effettuato uno spettacolo pirotecnico sul lungomare per augurare alla squadra un futuro radioso in vista del prossimo campionato di serie B. Da parte nostra – queste le parole del sindaco Cimmino – ci impegneremo a valorizzare la Juve Stabia, adeguando il Romeo Menti con nuovi sediolini sulle gradinate e gli interventi di riqualificazione previsti per le Universiadi, come si addice al prestigio di una vetrina così importante».

