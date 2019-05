Floro Flores alza bandiera bianca, ​la Casertana resta senza attaccanti

di Domenico Marotta

Floro Flores ancora fermo ma per i playoff basta un punto. Nel recupero disputato mercoledì la Viterbese è stata sconfitta dal Catanzaro (2-0 gol di Bianchimano e Signorini) e resta a meno tre dalla Casertana. Un risultato provvidenziale che consentirà ai falchetti di giocare domenica, con due risultati utili per accedere alla post season.



E ci voleva perché Pochesci, contro la Sicula Leonzio, dovrà fare a meno di quasi tutti gli effettivi in attacco. A Castaldo squalificato, si aggiunge la nuova indisponibilità di Floro Flores che ha sentito un riacutizzarsi del problema al polpaccio e che non ha partecipato agli allenamenti né ieri né mercoledì. L'ultima speranza di averlo a disposizione è la verifica clinica cui il calciatore si sottoporrà questa mattina ma le possibilità sono ridotte al lumicino. Stesso discorso per Romano che non si allena da inizio settimana per via di un infortunio al ginocchio. Più di qualche possibilità di recupero, invece, ce l'hanno Zito, Meola e Cigliano. I tre si stanno allenando a parte e potrebbero far parte dei convocati per la gara con la Sicula Leonzio. Informazioni più dettagliate si avranno questa mattina quando, dopo la seduta di allenamento, parlerà il tecnico Pochesci. Poi, la partenza alla volta della Calabria dove la Casertana resterà in ritiro fino a domenica quando alle 18.30 disputerà la sfida decisiva della stagione. Certo non lo farà nelle migliori condizioni possibili, una costante ormai dal mese di novembre quando infortuni e squalifiche hanno iniziato a perseguitare la squadra.



