Il Frosinone vince il test di lusso: Paganese in ansia per Parigi

di Danilo Sorrentino

Nell'amichevole di lusso al Benito Stirpe, la Paganese non riesce ad annullare la differenza di valori tecnici e viene battuta per 3-0 dal Frosinone. Tutte le reti dei giallazzurri sono arrivate nella ripresa, per mano del nuovo acquisto dei canarini Valzania, di Campbell e Ciano al 90', su punizione. Nessuna novità di rilievo nello schieramento di De Sanzo, che ha confermato il 4-3-1-2 delle ultime gare, lasciando Scarpa e Santopadre inizialmente in panchina. Nessun volto nuovo ovviamente, non convocati l'infortunato Punzi e l'attaccante Longo, ad un passo dal Potenza. E' stata ovviamente anche l'occasione per rinsaldare il gemellaggio fra le due formazioni.



Avvio deciso del Frosinone, azzurrostellati più guardinghi e pericolosi solo con Parigi nel primo tempo, con un mancino di poco a lato. A metà frazione, lo stesso attaccante di proprietà dell'Atalanta, dopo uno scontro con Sportiello, è stato costretto ad abbandonare il campo per un colpo alla testa. Nella ripresa, il Frosinone raccoglie i frutti in termini realizzativi. Al quarto d'ora fa tutto da solo Valzania che supera i difensori azzurrostellati e batte Santopadre. Al 27' Campbell raddoppia, raccogliendo la respinta di Santopadre su un tiro velenoso di Beghetto. Poco prima era stato annullato un gol a Cesaretti per fuorigioco. Nell'ultimo minuto, Ciano, entrato al posto dello stesso Campbell, trova il tris su punizione.

