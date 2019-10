Fumogeno lanciato ai tifosi del Bari: multa di 2000 euro alla Cavese

di Giuliano Pisciotta

Il Giudice Sportivo di Serie C ha inflitto alla Cavese un'ammenda di 2000 euro perché sostenitori biancoblu, nel corso della gara esterna contro il Bari, hanno introdotto nello stadio San Nicola e acceso numerosi fumogeni, lanciandone in gran parte nel recinto di gioco e uno nel settore occupato dalla tifoserie pugliese.



Inoltre, secondo quanto riporta il dispositivo del giudice, gli stessi supporters metelliani hanno lanciato in campo anche due petardi, fortunatamente senza conseguenze.



Per quanto concerne i provvedimenti adottati in campo dall'arbitro, risulta pesante l'ammonizione per il centrocampista Matera, giunto alla quinta sanzione e dunque appiedato per un turno. L'atleta salterà l'impegno esterno contro il Rende, in programma domenica prossima allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. La gara sarà diretta dal signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.

