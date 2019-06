Gaetano e Tounkara, la Juve Stabia prepara i primi colpi

di Gaetano D'Onofrio

CASTELLAMMARE DI STABIA - La conferma dell'allenatore Fabio Caserta e del ds Ciro Polito, il cambio al vertice con Andrea Langella nominato nuovo presidente e la presentazione del nuovo sponsor tecnico Givova: la Juve Stabia, dopo la sbornia di euforia per il ritorno in serie B, si prepara nel migliore dei modi alla nuova stagione. Confermato il ritiro a Fiuggi, quasi un portafortuna per i gialloblù, con partenza tra il 10 e il 12 luglio. Tante le indiscrezioni di mercato con calciatori accostati alla società stabiese, convinta più che mai di poter essere protagonista nella prossima stagione, fino a sbilanciarsi sulla serie A come possibile obiettivo nel mirino (con tanto di clausola contrattuale con il nuovo sponsor che vestirà i gialloblù).



