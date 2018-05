Paganese verso Fondi: Gomis non recupera, Scarpa e Cesaretti sì

di Danilo Sorrentino

Finalmente il giorno è arrivato. Quel giorno è domani, sarà il campo a dire se la Paganese si è preparata bene o male. Gli azzurrostellati, così come i loro avversari, hanno avuto due settimane per preparare psicologicamente e fisicamente una sfida da dentro o fuori: mors tua, vita mea. A Fondi andrà in scena il primo atto del playout: per il tecnico della Paganese, Fabio De Sanzo, sarà fondamentale l'approccio alla partita. «Non è il campionato, è fondamentale arrivarci bene con la testa e impattare nel modo migliore alla gara. Troveremo un avversario più che motivato, anche loro come noi sono all’ultima spiaggia, quindi avremo grosse motivazioni entrambe le squadre. Dobbiamo resettare tutto ciò che è accaduto in campionato e soprattutto non dobbiamo pensare di avere due risultati a disposizione, perchè comunque giocheremo l'andata fuori casa. Il Fondi ha nomi importanti in rosa, gente più esperta, ma io confido nella mentalità della mia squadra».



De Sanzo, per la sfida del Purificato, non è riuscito a recuperare il portiere Lys Gomis, escluso dalla lista dei convocati: tra i pali ci sarà il suo secondo Galli. Rientrano e saranno della sfida sia Scarpa che Cesaretti, nonostante la pretattica portata avanti dall'allenatore calabrese. «Stiamo ancora valutando le condizioni di tre o quattro elementi insieme allo staff tecnico e medico, decideremo alla fine se gettarli nella mischia o tenerceli a riposo in vista del ritorno». In difesa dubbio fra Acampora e Carini, in quello che appare essere l'unico ballottaggio per l'undici titolare.

