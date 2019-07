Casertana, è il giorno di Floro: vertice per ridurre l'ingaggio

di Domenico Marotta

Nuova cessione in prestito per Michele Avella. Il 19enne portiere della Casertana ha firmato ieri per il Messina: per lui, dopo l'ottima stagione disputata al Metelica, un'altra occasione di crescita in serie D prima di ritornare all'ovile. I falchetti sfoltiscono così l'organico degli estremi ora composto dal titolare Crispino e dalle due riserve Zivkovic (1999) e Galluzzo (1998). La giornata di oggi, poi, potrebbe essere indicativa per il futuro di Floro Flores. Violante, infatti, ha in programma un appuntamento con gli agenti del calciatore. L'attaccante napoletano ha confermato martedì scorso la sua disponibilità a rivedere il suo ingaggio al ribasso come peraltro aveva già fatto a gennaio scorso dopo aver deluso nel girone d'andata e su queste basi si può trattare.



