Paganese, il Fondi protesta e minaccia di disertare i playout

di Danilo Sorrentino

A pochi giorni dalla sfida di ritorno al Marcello Torre, c'è da registrare una protesta senza precedenti da parte del Racing Fondi. La società rossoblù ha mal digerito (eufemismo) l’eliminazione della Berretti dai playoff, avvenuta tramite sorteggio dopo che i giovani del Fondi si sono classificati primi a pari merito con il Catania, esattamente con gli stessi valori numerici. Per questo motivo il Fondi ha deciso di non mandare la prima squadra a Pagani per la gara di ritorno dei playout, "allo scopo di inviare, una volta e per sempre, un segnale di protesta contro le istituzioni e contro certi abusi di potere".



"È una decisione quantomeno discutibile, se non addirittura discriminatoria", si legge in una nota. "La nostra società ha deciso di adire le vie giudiziali e presentare ricorso a tutela del proprio club e dei ragazzi che hanno ottenuto il primato in classifica per esclusivi meriti sportivi". La Paganese ufficialmente non ha commentato la presa di posizione della squadra pontina, ma resta concentrata sul secondo atto della sfida salvezza, in programma sabato alle 17 al Torre.

