di Danilo Sorrentino

Con il successo contro il Chievo, il primo storico in Serie A, il Benevento ha lasciato alla Paganese un poco invidiabile record. La formazione azzurrostellata, infatti, da sabato sera è l'unica fra i professionisti a non aver ancora vinto in casa in questa stagione. Dopo dieci partite, il Marcello Torre è ancora un tabù per Scarpa e compagni che hanno raccolto soltanto cinque pareggi, a fronte di altrettante sconfitte. Ciò significa che solo 5 dei 16 punti in classifica la Paganese li ha raccolti davanti ai propri tifosi. L'ultimo successo fu lo scorso aprile contro l'Unicusano Fondi, battuto per 2-0 grazie ad una doppietta di Marco Firenze, ora alla Pro Vercelli. Nella storia degli azzurrostellati, mai era accaduto che a gennaio non fosse ancora arrivato un successo casalingo, dato che negli anni la Paganese ha costruito le proprie fortune proprio in casa, prima al vecchio Del Forno poi al Comunale (intitolato a Marcello Torre dopo l'assassinio del sindaco-avvocato).



Come rendimento casalingo, comunque, la squadra che ha raccolto meno resta sempre il Benevento. Solo quattro i punti interni dei sanniti (l'altro nello storico pari col Milan, grazie al guizzo del portiere Brignoli) contro i cinque della Paganese, che avrà l'opportunità per sfatare il tabù interno a fine gennaio. Ora infatti la Serie C osserverà una sosta di tre settimane, per poi riprendere le ostilità il 21 gennaio. Gli azzurrostellati in quell'occasione recheranno visita alla Reggina, mentre nel week-end successivo ospiteranno l'Akragas, fanalino di coda. Due scontri diretti da non fallire, quello coi siciliani da vincere a tutti i costi. Anche per scrollarsi di dosso questo record tutt'altro che invidiabile. Uno dei pochi che, invece, il Benevento si è lasciato alle spalle.

