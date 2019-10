Infermeria piena in casa Cavese: domani test contro la Juniores

di Giuliano Pisciotta

Lavoro straordinario per lo staff medico della Cavese, in vista della sfida con la Casertana. Il bollettino dall'infermeria tiene in apprensione mister Campilongo. Marzorati ha subito una elongazione al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero da valutare più di preciso nei prossimi giorni: il centrale ex Juve Stabia seguirà un preciso programma di terapie.



Sulla via del rientro Castagna, che nella seduta mattutina ha svolto lavoro differenziato, mentre nel pomeriggio si è reintegrato al gruppo. Out Stranges, che ha diviso la giornata tra terapie e programma di recupero in piscina. Si è fermato anche Lulli, che è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere per un infortunio accidentale.



Domani pomeriggio gli aquilotti sosterranno una sgambatura in famiglia con la formazione Juniores: test in programma alle 15 sul prato del Simonetta Lamberti.

