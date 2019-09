Jolanda in minigonna sui manifesti e a Potenza scoppia la polemica

di Bruno Majorano

«Ecco un fulgido esempio di stereotipo di genere». Il riferimento è alla locandina di presentazione del Potenza, squadra del girone C di serie C. I simboli del club rossoblù e, accanto, l'immagine della giornalista sportiva e conduttrice televisiva casertana Jolanda De Rienzo, madrina dell'evento, a figura intera e in minigonna. L'accostamento non è piaciuto alla consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi che in un post su Facebook - poi cancellato - ha chiesto l'immediata rimozione del manifesto al presidente della società, Salvatore Caiata. Si è così accesa una polemica.



