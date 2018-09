Juve Stabia, spettacolo e quattro gol contro il Potenza

Cinica e concreta, come all’esordio a Siracusa. La Juve Stabia cala il poker, e dopo le tre reti all’esordio con i siciliani conferma di avere classe e numeri per lottare a grandi livelli in questo campionato. Pur soffrendo, contro un buon Potenza, l’undici gialloblù, alla prima apparizione al Menti, centra tre punti pesanti che fanno morale (tanto), e classifica (altrettanto). Annullato dopo ventitré secondi il gol di Carlini, la Juve Stabia mostra subito i muscoli, e trova il vantaggio con Melara (9’): il diagonale sul rinvio della difesa lucana è chirurgico, palo interno e per il Potenza la gara è in salita. I rossoblù, supportati per l’occasione da almeno trecento supporters, non demordono, e si affacciano dalle parti di Branduani con Strambelli (13’) e Genghi (34’).



La ripresa inizia con un brivido lungo la schiena degli stabiesi. Prima Branduani deve uscire di piede ad anticipare Genchi, poi Marzorati deve mettersi una pezza, salvando sulla linea il tiro cross di Coccia. Ma alla distanza è la Juve Stabia a venir fuori. Mezavilla suona la carica (20’), ma il suo piattone termina alto. Due minuti ed il brasiliano confeziona, con un tacco a seguire per Carlini, la palla del raddoppio. Ancora Mezavilla protagonista al 27’ con Di Somma che lo atterra in area. Sul dischetto, però, Paponi si fa ipnotizzare dall’estremo lucano. Alla mezzora c’è gloria anche per Allievi. Su un angolo la zuccata a seguire è sempre di Mezavilla, l’esterno arriva in spaccata e chiude i conti. I gialloblù sono già proiettati al derby di domenica a Pagani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA