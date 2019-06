Juve Stabia: Addae primo colpo per la B, Paponi piace all'Avellino

di Gaetano D'Onofrio

Oltre 130 gare disputate in serie B, sei le reti all’attivo, il centrocampista Bright Christopher Addae, Ghanese del 1992 è il primo colpo della Juve Stabia per il prossimo torneo di serie B. Fisico possente, buoni piedi, il calciatore si svincola dall’Ascoli il prossimo 30 giugno, ed avrebbe già trovato l’accordo biennale con la squadra del presidente Langella. Un vero e proprio blitz quello del diesse Polito che, aspettando anche l’ufficialità del difensore Lorenzo Borri del Pontedera, comincia la sua opera di assestamento della squadra in vista del prossimo torneo cadetto. In uscita, intanto, si registra un forte interessamento dell’Avellino per il bomber Daniele Paponi. Gli irpini vorrebbero un elemento di esperienza per tentare il doppio salto dopo la promozione dalla serie D.

