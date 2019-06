Juve Stabia con il rebus Caserta: domani la scelta dell'allenatore

di Gaetano D'Onofrio

E’ un vero e proprio rebus quello legato alla permanenza di Fabio Caserta sulla panchina della Juve Stabia. Il tecnico è sicuramente combattuto tra il cuore, che lo vorrebbe ancora al timone della sua squadra, quella che ha portato in B a suon di record, dopo l’amarezza della retrocessione, da capitano, nel 2014, e la ragione, che lo porterebbe a Frosinone, sulla panchina della compagine appena retrocessa dalla serie A per tentare subito il ritorno nel massimo torneo nazionale. Il suo procuratore, Cattoli, lo spingerebbe verso la Ciociaria, ma l’incontro con Manniello, previsto probabilmente per domani (il socio, non più presidente del club è fuori per impegni lavorativi), potrebbe convincerlo a restare a Castellammare, magari per un torneo di assestamento dei gialloblù, e di definitiva consacrazione per lui che resta comunque allenatore al terzo anno di esperienza. Dovesse andar via, due i nomi sul taccuino di Polito e del presidente Langella, quello di Grassadonia, ex calciatore della Juve Stabia, ma poco gradito alla piazza per le ultime due annate condite da altrettante retrocessioni, e di Fabio Pecchia. Sullo sfondo anche Cosmi, prossimo domani a giocarsi la permanenza in B del suo Venezia, ed Italiano, in finale play-off col suo Trapani. Ma tutto dipenderà dalla decisione di Fabio Caserta che potrebbe aprire nuovi scenari nel futuro del club gialloblù.

