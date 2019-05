Juve Stabia, Langella in società: potrebbe essere il nuovo presidente

di Gaetano D'Onofrio

Da main sponsor a dirigente. La collaborazione tra Andrea Langella, titolare della "Siroil", e la Juve Stabia sembra ormai ai confetti. Manca l’ufficialità, ma già ieri era previsto l’incontro per l’aumento di capitale che, in vista della serie B conquistata sul campo dovrebbe assestare anche l’aspetto dirigenziale, con la collaborazione ancora più stretta e, si vocifera, il ruolo di presidente, dell’imprenditore napoletano. “Abbiamo disputato una grande annata – queste le sue parole nel giorno della festa promozione -, stiamo già guardando al futuro”. La Juve Stabia guarda avanti, dunque, con l’ingresso di Langella sembra aver finalmente trovato, con l’entusiasmo di sempre di Manniello, quel giusto assetto per affrontare, e dare continuità, al sogno della cadetteria.

