Juve Stabia, arriva il grande colpo: preso Di Roberto dalla Salernitana

di Gaetano D'Onofrio

Ancora un rintocco di campane in casa Juve Stabia. Il diesse Ciro Polito piazza un autentico colpo da novanta, e dalla Salernitana ottiene il si di Nunzio Di Roberto. Attaccante esterno, era stato anche in precedenza vicino ai gialloblù, da domani sarà finalmente aggregato al gruppo di Fabio Caserta. Di Roberto vanta circa 400 presenze tra i professionisti ed ha vestito le maglie, tra le altre, di Cittadella, Pro Vercelli, Cesena e Crotone con la quale ha anche debuttato in serie A.



Queste le sue prime parole: «Sono molto contento e soddisfatto di approdare alla Juve Stabia, una piazza importante per questa categoria e soprattutto una grande famiglia. Darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Mi aspetto un Menti con tanta gente sugli spalti, pronta a spingerci verso traguardi importanti».

