Juve Stabia, colpo in attacco: dalla Lazio arriva il baby Rossi

di Gaetano D'Onofrio

Un altro tassello per la Juve Stabia di Fabio Caserta. Il club ufficializza l’innesto di Sebastiano Rossi, attaccante classe ’97, cresciuto nel vivaio della Lazio, con esperienze in serie B negli ultimi anni nelle fila di Salernitana e Venezia: «La Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi, classe '97, che arriva dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'attaccante, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha siglato oltre 40 reti complessivamente nel campionato Primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016/17. Negli ultimi due campionati ha indossato in Serie B le maglie della Salernitana e del Venezia e vanta anche 4 presenze con la Nazionale U20».



Entusiasta il giovane attaccante: «Sono ufficialmente un calciatore della Juve Stabia e non aspetto altro che questa fantastica avventura abbia inizio».

