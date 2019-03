Juve Stabia, gli auguri di Ghirelli per i primi 112 anni dei gialloblù

di Gaetano D'Onofrio

Il presidente della Serie C, Ghirelli, porge il suo personale augurio alla Juve Stabia che lo scorso 19 marzo ha compiuto 112 anni di vita. Questo il testo del messaggio del numero uno della Lega di C, diffuso via Twitter dalla società gialloblù, indirizzata al patron Franco Manniello: «Caro Presidente, il calcio è una bella storia da raccontare. È la metafora della vita con le sue salite e le sue discese. Sono i gesti, l’esultanza, il sorriso per la vittoria, il dispiacere per una sconfitta. Tante emozioni che si possono racchiudere in due parole: sogno e passione.

Buon Compleanno alla Juve Stabia che con i suoi 112 anni ha tracciato una strada di emozioni e di grande tradizione.

Un traguardo di prestigio come i 112 anni è frutto di progettualità, coraggio, determinazione e passione.

Complimenti al tuo club e a tutti coloro che ci lavorano. Ad maiora! Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro».

