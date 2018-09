Juve Stabia, è l'avvocato Palma il nuovo vicepresidente gialloblù

di Gaetano D'Onofrio

Si arricchisce di professionalità la dirigenza della Juve Stabia. Dopo l’avvento del presidente Felice Ciccone, in rappresentanza della multinazionale inglese che gestisce il pacchetto di maggioranza del club, arriva la nomina del nuovo vice presidente. Si tratta dell’avvocato Giovanni Palma, esperto di diritto tributario e societario con studi a Napoli, Roma, Milano, Londra e Dubai.



«Per me comincia una nuova sfida – queste le sue prime parole -, e voglio accompagnare una società dal passato e dal presente gloriosi come la Juve Stabia nel futuro. Un futuro che, mi auguro, sarà costellato di grandi successi. Il mio primo obiettivo è aiutare la squadra a rafforzarsi, in modo da conseguire i migliori risultati possibili nel difficile campionato appena iniziato».



L’accordo ufficiale dopo la gara col Potenza, martedì sera, cui il neo vicepresidente ha assistito al fianco dello staff dirigenziale.

