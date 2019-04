Juve Stabia in B: aspettando la festa Castellammare si tinge di gialloblù

di Gaetano D'Onofrio

Castellammare di colora di gialloblù per la festa della promozione della Juve Stabia in serie B. In attesa della premiazione da parte della Lega, in stile Champions League, al Romeo Menti, domenica, al termine della sfida con la Virtus Francavilla, la città riscopre la sua passione per la squadra di Fabio Caserta. In queste ore, la festa si sposterà poi in villa Comunale, il lungomare è stato approntato con gigantografie dei protagonisti, ormai nella storia del calcio stabiese, che hanno realizzato il grande sogno cadetto. Una domenica particolare per la città che vuole stringersi intorno ai propri beniamini…

