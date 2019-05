Juve Stabia in B: gli auguri dei tifosi del Paris Saint-Germain

di Gaetano D'Onofrio

Un’amicizia nata durante una partita del Napoli, con le due tifoserie invitate al San Paolo, si rinnova l’intesa tra i tifosi della Juve Stabia e quelli del Paris Saint-Germain: nell’ultima sfida dei transalpini col Digione, in curva viene esposto lo striscione per commemorare la promozione dei gialloblù in serie B. Un altro passo nel calcio che conta per il club stabiese…

© RIPRODUZIONE RISERVATA