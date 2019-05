Juve Stabia in B: i gialloblù premiati dalla curva sud

di Gaetano D'Onofrio

Per una volta non sotto la curva, ma insieme alla curva. Gli ultras premiano la Juve Stabia in una serata di gala con tanto di palco, ritmi di samba, in onore di Mezavilla, ribattezzato “Il sindaco”, targhe ricordo e gli immancabili fuochi di artificio. E’ andata in scena fino a notte fonda la festa dei tifosi della Juve Stabia, che hanno voluto tributare la squadra per il successo e la promozione in B: “Il mio telefono è rovente, stiamo già pensando al futuro” queste le parole del diesse Polito. “Questa piazza è qualcosa di unico”, ribatte capitan Mastalli. Tutta la squadra sul palco, i calciatori si sono lasciati andare a canti, balli, dinanzi ad un foto pubblico di tifosi e semplici sportivi. Castellammare ha abbracciato ancora la sua squadra, in attesa, domani sera, al Menti, della sfida con l’Entella (20.30), primo turno per i gialloblù nella Supercoppa di Lega.

