Juve Stabia approda in B con la migliore difesa d'Europa

di Gaetano D'Onofrio

Eleven Sport, la piattaforma che detiene i diritti delle gare del campionato di serie C evidenzia i record della Juve Stabia di Fabio Caserta. Sotto i riflettori al difesa dei gialloblù, la migliore di tutti i campionati professionistici in Europa. I gialloblù hanno fatto meglio, con sole 18 reti subite, di Juventus, Manchester, Bayern Monaco e Barcellona. Un bel biglietto da visita per le vespe che salutano la terza serie, e si preparano, dal prossimo 15 luglio, con il ritiro di Rivisondoli, ad iniziare la nuova avventura in serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA