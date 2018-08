Juve Stabia, botto di fine mercato col ritorno della bandiera Mezavilla

di Gaetano D'Onofrio

È un amarcord il colpo last minute della Juve Stabia, che riporta alle falde del Faito il brasiliano Adriano Mezavilla, protagonista della cavalcata in serie B del 2011 e dei successivi tornei in cadetteria. Dopo Sandomenico, infatti, anche Urban Zibert passa alla Reggina, con il centrocampista brasiliano che dal capoluogo calabrese, nella stessa trattativa, torna a casa. «Sono felicissimo di tornare a Castellammare - queste le sue prime parole -, e sarò subito a disposizione di Caserta. Il sogno? Rivedere il Menti con il calore e la spinta di qualche anno fa». Mezavilla non rientra tra gli over della lista della Juve Stabia, ma avendo già disputato quattro tornei in gialloblù sarà considerato calciatore bandiera.



Giornata intensa, l’ultima di mercato, per il diesse Polito, che dopo la rescissione di Bacci (approdato all’Ascoli), arrivano quelle di Bachini (chiuso ormai al centro della difesa), e di Capece (fuori dal progetto tecnico). Alla corte di Caserta, invece, tanti giovani. Dal Benevento, ma cresciuto alla scuola Lazio, arriva il portiere Cotticelli, che farà da secondo a Branduani. In attacco, invece, nessuna “ciliegina”, ma a completare la rosa ci sarà il giovane (1999) Ismet Sinani, di origini kosovare, scuola Milan, come il capitano Alessandro Mastalli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA