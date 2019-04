Juve Stabia, Braglia «benedice» la promozione: gli auguri degli ex

di Gaetano D'Onofrio

Benedice la promozione della Juve Stabia anche Pierino Braglia, il tecnico della promozione del 2011 e degli anni di serie B: “Quando uno vince come hanno fatto loro ci si deve solo togliere il cappello e dire bravi… sono felicissimo, lo merita la città, lo merita la società, ho scritto a Fabio (Caserta) per fargli i complimenti, e sono contentissimo di ritrovarli il prossimo anno”. Stefano Dicuonzo, protagonista nel 2011 ed in serie B con i gialloblù sorride su Facebook: “Complimenti a tutti i ragazzi artefici di questa grande promozione....complimenti a tutto lo staff e a tutti i tifosi! Bentornata JUVE STABIA”.

Al coro degli ex si accoda anche Gaetano Fontana, che da calciatore nel decennio targato Roberto Fiore, e da allenatore, due anni fa, ha sfiorato il successo in gialloblù: “E’ con grande gioia che faccio i miei più sinceri auguri per questo grande traguardo raggiunto. Ciò che quest’estate sembrava impossibile si è realizzato grazie alla determinazione ed alle capacità di ognuno. Franco Manniello, il mio amico Fabio, e la società tutta sono riusciti a riportare Castellammare nel calcio che merita . Come non essere felice per voi. Ben tornata in serie B Juve Stabia”. Anche un altro ex, Pino Rigoli, allenatore della Juve Stabia con il presidente Michele Cesarano: “Complimenti vivissimi per la straordinaria e meritata vittoria del campionato di serie C. Alla società #juvestabia ai calciatori e a tutto lo staff”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA