Juve Stabia, Calò ufficiale al Genoa ma resterà in prestito in gialloblù

di Gaetano D'Onofrio

Ufficiale la cessione di Giacomo Calò al Genoa. Come anticipato nei giorni scorsi, il metronomo del centrocampo della Juve Stabia approda ai grifoni che, però, lo lasceranno un altro anno in gialloblù per consentirgli di crescere ancora in un torneo difficile come quello cadetto.



Per la squadra di Manniello e Langella un’importante plusvalenza per il bilancio, la soddisfazione, dopo D’Ambrosio, Sau, Biraghi, Zaza e Pavoletti di aver lanciato un altro calciatore nel calcio che conta.

