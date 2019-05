Juve Stabia. Carlini nel mirino di De Laurentiis per il Bari

di Gaetano D'Onofrio

Dopo aver strappato Simone Simeri la scorsa estate, 12 gol in 30 presenze quest’anno, il Bari di De Laurentiis pensa al centrocampista della Juve Stabia, Max Carlini per il prossimo torneo di C dei “galletti”. Dalla puglia la notizia è rimbalzata forte in queste ore, ma a Castellammare non ci sarebbe intenzione di blindare il fantasista di Caserta, alle spalle anche una promozione in A col Frosinone, per il prossimo campionato cadetto. Carlini è legato ai gialloblù ancora da un anno di contratto, ed è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione dell’undici di Caserta. Un autentico titolarissimo che partirebbe solo di fronte alla classica offerta irrinunciabile…

