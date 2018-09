Juve Stabia, il derby di Caserta: dubbio Mezavilla-Vicente per Mastalli

di Gaetano D'Onofrio

Senza Mastalli, fermo per infortunio, ma con il rientro di Aktou, esterno basso di difesa, e di Vicente, il brasiliano ha scontato i due turni di stop per l’espulsione nei play-off dello scorso anno, la Juve Stabia arriva al derby di Pagani con il vento in poppa. Due vittorie su altrettante gare disputate, sette reti all’attivo, nessuna incassata, insomma, contro gli azzurrostellati l’occasione di far bottino pieno sembra davvero alla portata: «Non scherziamo – ha chiarito alla vigilia mister Caserta -, è un derby, giochiamo senza tifosi, una gara difficilissima da prendere con la giusta attenzione, e concentrazione». È sereno, il tecnico stabiese, sa di avere una Juve Stabia a trazione anteriore con cui puntare in alto in questo campionato: «Abbiamo una rosa di indiscusso valore, e viviamo un periodo positivo, dovremo essere bravi a prolungarlo il più possibile».



Con Luca Fusco, trainer azzurrostellato, ha superato il corso di Coverciano la scorsa settimana, domani saranno rivali in panchina. «È uno degli allenatori emergenti della categoria, non facciamo trarre in inganno dall’avvio difficile, ci aspetta una Paganese col coltello tra i denti, e dovremo essere bravi nell’approccio. Un derby è una gara senza pronostico». Fuori Mastalli, per infortunio, Mezavilla, protagonista con la Paganese, o Vicente i predestinati al fianco di Carlini e Calò. In difesa dubbio Allievi-Aktou, nessun problema in attacco con Paponi, Melara e Canotto in vantaggio su El Ouazni e Di Roberto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA