Juve Stabia, Caserta si sfoga sui social e incontra Langella

di Gaetano D'Onofrio

«Tante persone stanno scrivendo e dicendo troppe caz**te sul mio conto, e stanno attaccando una persona che non merita tutto questo come il signor Manniello. Perché il mio futuro lo decideremo sempre e solo insieme, con la massima tranquillità possibile e per il bene comune. Se tanti giornalai e tante persone vogliono mettere confusione, sappiate che non ci riusciranno perché tra di noi c’è massima stima e rispetto, e soprattutto siamo persone per bene e non truffatori». Parole e musica di Fabio Caserta.



Il tecnico della Juve Stabia promossa in serie B risponde sul proprio profilo social alle tante voci e pseudo indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Castellammare. In realtà Caserta dovrebbe incontrare domani la nuova dirigenza stabiese, con il neo presidente Langella. Da ambo le parti la volontà di proseguire insieme il cammino, nonostante le “sirene” provenienti soprattutto dalla Calabria che lo vorrebbero vicino alla Reggina. Si parlerà di mercato, di programmi ed obiettivi, la Juve Stabia vuol proseguire con il suo allenatore. I tifosi restano in attesa della fumata bianca…

